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سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب:

مريم حنفي
06:00 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل كافة البنوك المصرية، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

كما أوضح الموقع أن سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري يبلغ 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

وعن سعر الريال السعودي في ختام التعاملات داخل بنك مصر سجل 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

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