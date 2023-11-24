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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سيف
01:48 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-11-2023 في البنوك، حالة من الثبات، بأول أيام العطلة الأسبوعية، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى مطلع العام المقبل.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-11-2023، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الریال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-11-2023 في البنك الأهلي المصري، 8.92 جنيه للشراء و8.80 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.75 للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندریة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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