يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك، استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك داخل البنوك المصرية كافة، إذ يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقاً لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك، يبلغ 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعًا، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

فيما يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم، داخل البنك التجاري الدولي CIB، إلى 33.75 للشراء و32.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، يبلغ 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.