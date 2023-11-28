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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في غزة اليوم

كتب:

عمرو حسني
07:44 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنوده الثلاثة الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية  في 7 أكتوبر.

من هم الجنود الثلاثة؟

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الثلاثة جنود هم: الرقيب أول تومر يعقوب أخيماس، 20 عاما، من منطقة لهافيم؛ الرقيب كيريل برودسكي، 19 عامًا، من منطقة رمات جان والرقيب شكد دهان، 19 عاماً، من منطقة العفولة.

مقتل 3 جنود إسرائيليين

وأعلن الحاخام الأكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجنود بناء على نتائج مختلفة حصل عليها الجيش الإسرائيلي، وتم إدراج الثلاثة على أنهم «جنود سقطوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية  لكن يمكن دفنهم وفقًا للشريعة اليهودية».

زيادة خسائر إسرائيل

وبمقتلهم يرتفع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا منذ 7 أكتوبر إلى 395.

 

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بقلم عمرو حسني