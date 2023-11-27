خبير سياسي: الجيش الإسرائيلي يعيش حالة انكسار سيحتاج سنوات لتجاوزها

قال دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك إرادة بين حماس وإسرائيل بتدخل الوسطاء مصر وقطر لتمديد الهدنة وتبادل الأسرى، مع توخي الطرفين الحذر.

تحديات ومخاطر على الجانب الإسرائيلي وحماس

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحديات ومخاطر على الجانب الإسرائيلي وحماس، ويوجد انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب، وربما ستنعكس هذه التحديات على مسار ما يجري من الهدنة، موضحًا أن عملية التصويت للهدنة مرت، لكن هناك ضغوطات تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية ليس من قبل الجمهور الثائر، لكن هناك ضغوطات من الانكسار داخل المؤسسة العسكرية ستحتاج لسنوات لتجاوزها، وحديث الردع، وستكون هناك مراجعات وتحقيقات بالأيام القادمة عن نظرية الأمن في إسرائيل، وسبب ما حدث.

التصريحات الإسرائيلية عن استمرار الحرب

وأكد أن التصريحات الإسرائيلية عن استمرار الحرب هو حالة تخبط وهدفها تحسين شروط التفاوض، لأنه كلما حذرت خصمك استطعت فرض شروطك، وستكون هناك عمليات نوعية بعد الهدنة، لكنها لن تكون بالكثافة التي كانت عليها مع بدء الحرب.