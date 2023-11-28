رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض إنجازات الرئيس للمصريين بالخارج

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:43 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يتضمن أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمس المصريين المُقيمين بالخارج.

وقالت الحملة الرسمية: «المصريون بالخارج هم شركاء وسفراء الوطن في كل بلاد العالم».

وأضافت الحملة الانتخابية خلال منشورها: «من أجل مستقبل أفضل للمصريين جميعًا داخل وخارج مصر، كُن إيجابي وشارك بصوتك، موعدنا يوم 1 و2 و3 ديسمبر 2023 - انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 للمصريين بالخارج».

 

اقرأ المزيد:

«المصريين بالخارج»: تنسيق متواصل مع الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تفتتح مقرها في الإسكندرية

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي: تسخير جميع الإمكانيات لأشقائنا في فلسطين

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد المشروعات الصغيرة

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي مارك باريتي
بقلم محمد سعيد الشماع