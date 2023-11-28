حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض إنجازات الرئيس للمصريين بالخارج

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يتضمن أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمس المصريين المُقيمين بالخارج.

وقالت الحملة الرسمية: «المصريون بالخارج هم شركاء وسفراء الوطن في كل بلاد العالم».

وأضافت الحملة الانتخابية خلال منشورها: «من أجل مستقبل أفضل للمصريين جميعًا داخل وخارج مصر، كُن إيجابي وشارك بصوتك، موعدنا يوم 1 و2 و3 ديسمبر 2023 - انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 للمصريين بالخارج».