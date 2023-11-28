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رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: عقدنا 110 لقاءات خلال الفترة الماضية

كتب:

محمد طارق
08:30 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن الحملة عقدت 110 لقاءات، خلال الفترة الماضية، شارك بها 2700 زائر.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفى للحملة المنعقد مساء اليوم، أن الحملة حاورت أيضًا مع الجليات المصرية بالخارج من خلال خاصية الفيديو كونفرانس. 

وأوضح فوزي، أنّ ملامح رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، تركز في محورها السياسي زيادة التعديدية وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل الانتخابي ودعم اللامركزية، وإجراء انتخابات المحليات وتعزيز تمكين المراة، ودعم جهود الحوكمة.

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