المستشار محمود فوزي للمصريين بالخارج: أنتم في عقل وقلب الدولة المصرية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن انتخابات الخارج تتم هذه المرحلة وسط تحديات دولية عديدة، ومع ذلك مصر استطاعت أن تقف ثابتة «مفيش سلعة ناقصة».

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفى للحملة المنعقد مساء اليوم: «مصر أم الدنيا بأبنائها».

ووجّه فوزي حديثه للمصريين بالخارج: «الدولة لم تنساكم ولم تتدخر جهدا لربطكم بمصركم الأم».

وأشار فوزي إلى أن المصريين بالخارج في عقل وقلب الدولة المصرية ومرشحنا عبدالفتاح السيسي.