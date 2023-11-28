رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: نركز في المحور الاقتصادي على مواجهة التضخم

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي يركز في المحور الاقتصادي على مواجهة التضخم وزيادة الرقعة الزراعية وتمكين القطاع الخاص وحرية المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «فوزي» خلال المؤتمر الصحفي أنه في المحور الاجتماعي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم البحث العلمي، ورفع كفاءة المرافق التي يستفيد منها المواطن.

وأضاف «فوزي»: هذه ملامح عريضة سيندرج تحتها آلاف المشروعات.