«القاهرة الإخبارية»: تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كتب: أحمد شوقي 08:42 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 المحتجزين أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: وفد أمني مصري يتحرك إلى غزة لاستلام المحتجزين الناتو: نرحب بإطلاق سراح المحتجزين بغزة وضرورة إيصال المساعدات «الصحة العالمية» تعرب عن قلقها بشأن موظفي مستشفى الشفاء المحتجزين في غزة رد فعل المحتجزين الإسرائيليين لحظة تسليمهم.. نظرة مايا ورسالة حب من دانيال المحتجزين القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي