رد فعل المحتجزين الإسرائيليين لحظة تسليمهم.. نظرة مايا ورسالة حب من دانيال

لم تكن نظرة المحتجزة الإسرائيلية مايا وحدها ما لفتت الانتباه خلال عملية تبادل الرهائن بين فصائل المقاومة الفلسطينية وعناصر الاحتلال الإسرائيلي، فهناك العديد من اللقطات بداية من السلام بحفاوة من سيدة عجوز، فضلا عن الابتسامات التي جاءت لحظة الوداع من الأطفال، وآخرها رسالة الحب التي تركتها المحتجزة الإسرائيلية «دانيال» قبل العودة إلى وطنها.

حديث مايا مع أحد عناصر المقاومة الفلسطينية

والسبب في شهرة لقطة المحتجزة الإسرائيلية مايا كان ابتسامتها إلى جانب التركيز حول الكلمات العفوية المتبادلة بينها وبين أحد مقاتلي حماس، الذي ظهر وهو يلوح لها أثناء جلوسها داخل سيارة للصليب الأحمر، ويقول: «باي مايا»؛ لترد التحية بالشكر.

سلام السيدة العجوز

نظرة «مايا» ليست اللقطة الوحيدة التي جرى تداولها، فهناك موقف مرتبط بسلام بحفاوة من جانب المحتجزة الإسرائيلية يوشيفيد ليفشيتز، ذات الـ72 عاما، إذ أظهرت طريقتها مدى التعامل الجيد الذي لاقته من عناصر المقاومة.

رسالة الأسيرة دانيال

أما المحتجزة «دانيال» التي كانت برفقة ابنتها الصغيرة «إميليا»، كان موقفها مختلفا، فقد نشرت فصائل المقاومة الفلسطينية، تفاصيل رسالة تلقتها منها؛ جاء فيها: «للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غدا، ولكنني أشكركم من أعماق قلبي».

وتابعت: «رغم أنه لا يجب على الأولاد أن يكونوا في الأسر، ولكن بفضل الفصائل الفلسطينية، وبفضل أناس طيبون مثلكم، أصبحت ابنتي تشعر كأنها ملكة في غزة».

وأضافت أنها لم تقابل أي شخص في الأسر، إلا وتعامل معها بلطف، مؤكدة أنها ستتذكر هذه التصرفات الطيبة التي عوملت بها، وأنها ستكون أسيرة شاكرة، لأنها لم تخرج من هنا بصدمة نفسية.

الصحف الإسرائيلية تؤكد تعامل المقاومة الجيد مع الأسرى

وتأكيدا على رد فعل المحتجزين الإسرائيليين، وصف تقرير لموقع «واللا» الإسرائيلي «كواليس» ما وراء احتجاز فصائل المقاومة الفلسطينية عدد من الإسرائيليين، وتضمن التقرير شهادات تحتوي على تفاصيل إيجابية من ذوي المحتجزين، تمثلت في وجود راديو وتلفزيون في مكان الاحتجاز، ليتابعوا الأخبار وتطورات الأوضاع أولا بأول، فضلا عن التأكيد على عدم تعرضهم لأي «أمر مزعج»، بل تمت معاملتهم بطريقة إنسانية، ولم تكن هناك أي قصص رعب، عكس روايات الاحتلال الإسرائيلي.