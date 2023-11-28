حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تدعو المصريين في الخارج للمشاركة بالانتخابات

دعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المصريين في الخارج والجاليات والكيانات حول العالم للمشاركة في الانتخابات أيام 1 , 2 , 3 ديسمبر المقبل.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انزل شارك.. صوتك أمانة.. ادعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي».

وفي السياق ذاته، كانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واصلت لقاءاتها بالمصريين في الخارج من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك قبل الصمت الانتخابي بالخارج.