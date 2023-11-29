بأمر القانون.. ذوو الهمم من الفئات المعفاة من رسوم البناء

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف إلى التخفيف عن المواطن في المقام الأول، وكذا تنظيم العديد من الأمور الحياتية المخالفة، مما يضمن أن تكون العلاقات سلسلة في المعاملات المختلفة.

فئة معفاة من رسوم البناء

وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة احتوى في طياته على عدد من الضوابط التي من شأنها التسهيل على المواطنين من تلك الفئة، من ضمنها إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من القانون سالف الذكر.

وأوضح أن القانون يعفي من بناء أي بناية هدفها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يعفي المواطن من دفع رسوب التغير في المبنى من أجل التسهيل على ذوي الهمم.

دعم ذوي الإعاقة في مصر

ولفت الخبير القانوني إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى مدار 10 سنوات، شهدت طفرة حقيقية في ملف حماية وتمكين ذوي الإعاقة، حيث بذلت الدولة جهودا حقيقية من أجل الارتقاء بهذا الملف، سواء على الجانب التشريعي أو الاجتماعي أو غيره من الجوانب الأخرى المختلفة.