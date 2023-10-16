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«الداخلية» تشارك ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

كتب:

يارا أشرف
05:42 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
 وزارة الداخلية تشارك ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين 

 وزارة الداخلية تشارك ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين 

شاركت وزارة الداخلية، ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، استمرارا للتيسيرات التي تقدم لهم في كل المواقع الشرطية بخاصة الخدمية منها.

دعم وزارة الداخلية لذوي الهمم

وتقدم وزارة الداخلية الدعم والتيسيرات والمساعدات لذوي الهمم دائما في كل المناسبات، ومشاركتهم في كل الاحتفالات ومنحهم هدايا، بهدف إدخال الفرح والسرور على نفسهم.

وقالت سحر الألفي، مدير عام إدارة التربية الخاصة بوازرة التربية والتعليم: «احتفالية رائعة للغاية تنظمها وزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رفقاء «قادرون باختلاف»».

أهمية الاحتفال بالنسبة لذوي الهمم

بينما أكدت الدكتورة نعمة محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بوازرة التربية والتعليم، على أهمية هذا اليوم بالنسبة لذوي الهمم، إذ يكون بمثابة عيد لهم، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على مجهوداتها الكبيرة في دعم ومساندة ذوي الهمم.

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