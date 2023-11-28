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حملة السيسي تستعرض أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في المؤتمر الصحفي

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:17 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الثالث للحملة.

وكان المؤتمر الصحفي الثالث للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل بدء فترة الصمت الانتخابي خارج مصر.

أبرز تصريحات رئيس الحملة الانتخابية

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات الرئاسة 2024 خلال أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر المقبل خارج جمهورية مصر العربية.

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