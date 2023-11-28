حملة السيسي تستعرض دعم الكيانات الشبابية للمرشح الرئاسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لقطات من فيديوهات عدد من الكيانات الشبابية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وتوعية المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

ويأتي ذلك استمرارًا لدعم الكيانات الشبابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت فتاة: «إحنا بندعم وبنؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة»، وقالت أخرى: «عشان صوتنا هو مستقبلنا لازم كلنا ننزل ونشارك»، وقال أحد الشباب: »بنؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عشان نستكمل الحلم والنجاحات»، وطالب جميع الكيانات الشبابية من المصريين بالخارج والداخل بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

وقالت الحملة الانتخابية: «انزل شارك.. صوتك أمانة.. وادعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي»، موضحة أن️ الانتخابات خارج مصر ستعقد أيام 1و 2 و 3 من ديسمبر 2023، أما ️الانتخابات داخل مصر تعقد أيام 10 و 11 و 12 من الشهر نفسه.