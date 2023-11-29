حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستعرض لقطات من المؤتمر الصحفي الثالث قبل الصمت الانتخابي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لقطات من مؤتمرها الصحفي الثالث بمقر الحملة، والذي عقد قبل ساعات من الصمت الانتخابي بالخارج.

وأوضحت الحملة الرسمية، التي يرأسها المستشار محمود فوزي، أن المؤتمر الصحفي عُقد لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذا عرض ملامح الرؤية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

- ️خارج مصر: أيام 1و2 و3 من ديسمبر 2023.

- ️داخل مصر: أيام 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.