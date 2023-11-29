حملة المرشح عبدالفتاح السيسي توضح خطوات وإجراءات الاقتراع بمقار البعثات المصرية بالخارج

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يوضح خطوات وإجراءات الاقتراع في مقار البعثات المصرية بالخارج.

وقالت الحملة الرسمية في منشورها: «ساعات قليلة تفصلنا عن بداية التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024».

وأضافت الحملة الانتخابية: «موعدنا يوم 1 و2 و3 من ديسمبر 2023 - للمصريين بالخارج.. انزل وشارك.. صوتك أمانة».