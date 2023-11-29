أسرة الأسيرة لميس بعد الإفراج عنها: الاحتلال الإسرائيلي لم يعطِ للفرحة طعما

في تمام الساعة 2 صباحا يوم 8 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى بيوم واحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل لميس ماهر أبو عرقوب، في مدينة دورا بفلسطين، واعتقالها لتستقر في سجون الاحتلال أكثر من شهر ونصف، وتلقى معاناة لا تُوصف، واليوم يتم الإفراج عنها في الصفقة الخامسة للمحررين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحسب حديث أخيها «نائل».

نائل: الإفراج عن أختي على حساب أرواح الشهداء

الاحتلال الإسرائيلي لم يعطِ للفرحة طعما وخرب كل شيء، بحسب تعبير «نائل» لـ«الوطن»: «أختي الغالية لميس خرجت اليوم من الاحتلال ولكن لسوء الحظ على حساب أرواح الشهداء على حساب الجرحى وعلى حساب 15 ألف شهيد».

وقال نائل إن الاحتلال اقتحام المنزل وقاموا بالتخريب في داخل المنزل ثم اعتقل والدي البالغ من العمر 65 عامًا وأختي لميس البالغة من العمر 25 عامًا ثم الاعتداء على والدي ثم بعد قاموا بإخلاء سبيله بالقرب من معسكر المجنوني.

وأضاف أنهم في غاية الفرحة والسرور بخروجها وننتظرها بفارغ الصبر.