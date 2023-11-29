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عاجل.. لحظة إنقاذ رضيعة حية من تحت أنقاض غزة.. «معجزة».. فيديو

كتب:

أحمد عادل موسى
01:57 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
لحظة انقاذ الطفلة من تحت الأنقاض

لحظة انقاذ الطفلة من تحت الأنقاض

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أفراد قوات الإنقاذ الفلسطينية وهم يعملون على رفع أنقاض منازل مدمرة في قطاع غزة، حيث تمكنوا من إنقاذ طفلة رضيعة من تحت الأنقاض بعد أن دمر منزلها نتيجة قصف الاحتلال.

لحظات فرح حقيقة لأفراد الدفاع المدني الفلسطيني

وتم توثيق الفيديو لحظات فرح حقيقية لأفراد الدفاع المدني الفلسطيني عندما اكتشفوا وجود طفلة رضيعة حية تحت الأنقاض، وبالرغم من مرور 7 أيام على الكارثة، إلا أنها لم تتعرض لأي إصابات، لتنهال عبارات التكبير والامتنان لله من قبل رجال الإنقاذ، فقد كانوا ممتنين لنجاة الطفلة الصغيرة ولفرصة إنقاذ حياة بريئة في وجه الدمار الذي تسبب فيه القصف.

 

وفي الفيديو، ظهرت الطفلة وقد كانت ملفوفة بشال كما هو معتاد للأطفال في أيامهم الأولى، حملها رجال الإنقاذ وهم يشعرون بالفرح والسعادة لأنها لم تصب بأذى، وقاموا بتبادل القبلات الرقيقة وقام أحدهم بمسح الغبار من عينيها.

ولقى الفيديو استحسانًا وتفاعلًا إيجابيًا من قبل النشطاء، حيث قاموا بتبادل التعليقات والمشاركة فية، وتركزت التعليقات على قوة وقدرة الله في إنقاذ الطفلة الصغيرة، التي ولدت خلال الأحداث الأخيرة في غزة، وكيف أن خروجها بسلام بعد أسبوع من تحت أنقاض منزلها يعتبر معجزة من الله.

 

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