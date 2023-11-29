بعد جولته في الأراضي المحتلة.. الفصائل الفلسطينية تدعو ماسك لزيارة غزة ورؤية الدمار

دعا مسؤول كبير في الفصائل الفلسطينية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، لزيارة قطاع غزة الفلسطيني لمعرفة مدى الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

مجازر ودمار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة

وقال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في الفصائل الفلسطينية في مؤتمر صحفي في بيروت «ندعوه لزيارة غزة لمعرفة مدى المجازر والدمار الذي ارتكب ضد سكان غزة، امتثالا لمعايير الموضوعية والمصداقية».

وكان إيلون ماسك، قطب وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض لهجوم لتأييده منشورًا معاديًا للاحتلال الإسرائيلي، وأجرى جولة في موقع هجوم الفصائل على إسرائيل، وأعلن التزامه بفعل كل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.

وتأتي تصريحات حمدان بعد يوم واحد من تمديد هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة 48 ساعة إضافية.

إسرائيل ألقت أكثر من 40 ألف طن متفجرات على منازل سكان غزة

وقال: «في غضون 50 يوما، ألقت إسرائيل أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات على منازل سكان غزة العزل، وأدعو الرئيس الأمريكي بايدن إلى مراجعة العلاقة الأمريكية مع إسرائيل والتوقف عن تزويدهم بالأسلحة».

وفي حديثه عن تدمير غزة الذي تعرضت له إسرائيل منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، دعا حمدان المجتمع الدولي إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصصة بسرعة للمساعدة في انتشال الجثث التي لا تزال محاصرة تحت الأنقاض، وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، لا يزال الآلاف محاصرين.