مدير وزارة الصحة بجنين: الاحتلال الإسرائيلي يعوق وصول الإسعاف للمصابين

أفاد مدير وزارة الصحة بجنين بأن الاحتلال الإسرائيلي يعوق وصول الإسعاف للمصابين، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه، واعتقال مصابا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي، مع وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمحيط المستشفيات بمدينة جنين.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.