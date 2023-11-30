استخراج برنت التأمينات الاجتماعية.. اعرف الأوراق المطلوبة

يرغب كثير من المواطنين في معرفة طرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية، حيث أصبح من الأوراق والمستندات المهمة المطلوبة توافرها حال الإقبال على أي خدمة حكومية في أي من الوزارات أو الهيئات المختلفة، لذا حرصت هيئة التأمينات الاجتماعية على تسهيل جميع الإجراءات أمام المواطنين للحصول على برنت تأميني.

استخراج برنت التأمينات الاجتماعية

وتستعرض الوطن في السطور التالية ضمن ما تقدّمه لقرائها ومتابعيها طرق استخراج برنت التأمينات الاجتماعية لأول مرة، وجميع المستندات والأوراق المطلوبة والمعلنة بشكل رسمي عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما يلي.

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «هنـــــــــا».

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- إرسال الطلب.

3 طرق أمام المواطنين للاستعلام عن الرقم التأميني

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 3 طرق سهلة وسريعة أمام المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الرقم التأميني، أو الاستعلام عن بيانات المؤمن عليه، في ظل أنّ الرقم التأميني أصبح أحد المستندات المهمة في المعاملات الحكومية، وجاءت الطرق كما يلي.

- الاتصال بالخط الساخن 16217.

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتامينأت على الرابط.

- أو إتمامها عبر الذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني من المنزل

- خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، عن طريق الرابط.

- الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار«الخدمات التأمينية».

- اختيار «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

- إدخال البيانات الشخصية، والتي تتضمن «بيانات الرقم القومي، الاسم الأول للأم».

- اضغط على «أنا لست روبوت».

- اضغط على «إرسال الطلب».

- تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- الدخول على الرابط الإلكتروني هنــــا

- الضغط على «الاستعلام عن الرقم التأميني».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على خيار «​​بدء الخدمة».

- الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

- تظهر بيانات الرقم التأميني بالرقم القومي.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأرامل

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق والمستندات للحصول على المعاش الأرامل، كما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفى.

- شهادة وفاة الزوج.

- حيازة زراعية.

- برنت من التأمينات الاجتماعية.

- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.

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أنواع المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات

4 فئات فقط تستحق الحصول على التأمينات الاجتماعية، وفق قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، كما يلي.

- تأمين إصابات العمل.

- تأمين البطالة.

- تأمين المرض.

- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الفئات المستحقة للحصول على التأمينات وفقا للقانون

- العاملون لحساب أنفسهم.

- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.

معاش إضافي في قانون التأمينات

المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر اشتراكه التأميني، أن يطالب بالحصول على معاش إضافي من التأمنات، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بحيث لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

شروط الحصول على معاش إضافي

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر ضمن حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحل شخصية غير صحيحة.

ـ أنّ يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة سنة على الأقل.

4 - أن يكون المؤمن عليه سبق وقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة التابع لمحل إقامته.