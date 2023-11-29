4 شروط للحصول على معاش إضافي من «التأمينات الاجتماعية»

الحصول على معاش إضافي، من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين، إذ يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من أكثر الأشياء التي تحظى بمتابعة العديد من الأشخاص، لما يقدمه من خدمات اجتماعية كبيرة لهم، إذ شمل عددًا من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات، التي نصت على استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية.

معاش إضافي في قانون التأمينات

وحول المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية، فقد نص القانون على: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أنّ يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يتم إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبيّن القانون، النظام التأميني المكمل، بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

شروط الحصول على معاش إضافي

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية، أنّ المؤمن عليه، يستحق المعاش الإضافي وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يُحسب المعاش الإضافي، بقسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه، ويدخل هذا المعاش في حساب زيادة المعاش السنوية، ويُشترط للحصول على المعاش الإضافي التالي:

1ـ أنّ لا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك، حالات الانقطاع عن العمل.

2ـ أنّ لا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ أنّ يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4 - أنّ يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأنّ يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.