مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم الليلة

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استلام قائمة جديدة بأسماء المحتجزين في قطاع غزة المقرر الإفراج عنهم اليوم، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أنّ عددا من أعضاء الكابينيت السياسي الأمني يؤيد وقف الحرب والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

وقالت مصادر إسرائيلية، إنّ إسرائيل معنية بتمديد الهدنة ليومين جديدين مشروطة بتصرفات الفصائل الفلسطينية، وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تستعرض «الوطن» حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأرقام، كما يلي.

- عدد الشهداء: 15 ألف شهيد، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، و4 آلاف سيدة.

- عدد المفقودين: 7 آلاف مفقود بينهم 4 آلاف و700 طفل وامرأة.

- عدد الإصابات: 36 ألف إصابة، منهم 75% أطفال ونساء.

- عدد النازحين: مليون و730 ألف فلسطيني.

عدد شهداء الكوادر الطبية: 207 أطباء وممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني.

- عدد المباني الصحة المدمرة: 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا و56 سيارة إسعاف.

- عدد الشهداء من الصحفيين: 70 صحفيًا.

- عدد المقرات الحكومية المدمرة: 103 مقرات.

- عدد المدارس المدمرة كليًا وجزئيًا: 266 مدرسة، منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

- عدد المساجد المدمرة كليًا: 88 مسجدًا.

- عدد المساجد المدمرة جزئيًا: 174 مسجدًا.

- عدد الكنائس المدمرة: 3 كنائس.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة: 50 ألف وحدة سكنية.

- عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي: 240 ألف وحدة، ويعني أنّ أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تعرضت للتدمير.

- عدد المنشآت الصناعية المدمرة: 1040 منشأة.