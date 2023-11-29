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زاخاروفا: روسيا أرسلت أكثر من 300 طن مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
10:23 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت ما يزيد على 300 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت «زاخاروفا»: «نواصل المشاركة بنشاط في الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين في 10 نوفمبر، أقلعت طائرات وزارة الطوارئ من قازان إلى مصر حاملة شحنات من الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة».

من ناحية أخرى، أشارت زاخاروفا إلى أن «حجم الكارثة الإنسانية آخذ في الاتساع في ظل الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة».

 

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