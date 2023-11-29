ضياء رشوان: مصر تكثّف جهودها لتوصيل المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين بتعاون وتنسيق مع الأشقاء في قطر وبمساندة أمريكية جادة.

جهود مكثفة لتوصيل المساعدات الإغاثية إلى غزة

وأكد رشوان في بيان عنه، أنّ مصر واصلت جهودها المكثفة على مدار الساعة، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، منذ بدء دخولها يوم 21 أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، انّ مصر قدّمت نحو 70% من إجمالي المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، كما ساهمت عشرات الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية، بعدد 239 رحلة جوية وصلت إلى مصر منذ هذا التاريخ، على متنها مساعدات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وبيّن رشوان حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى القطاع حتى مساء أمس 2973 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11972 طنا، وحجم المياه 9111 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، و2611 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.

2670 شاحنة عبرت معبر رفح إلى غزة

ولفت الكاتب الصحفي، إلى إدخال 1178 طنا من الوقود حتى مساء أمس، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2670 شاحنة خلال هذه الفترة.

وأضاف رشوان أنّ مصر استقبلت في نفس الفترة 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1258 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.