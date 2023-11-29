دبلوماسي سابق: الجدار الأمريكي لمنع الهجرة من المكسيك يكشف نفاق واشنطن تجاه غزة

قال السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترفض رفضًا قاطعًا تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن موقف بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب في غزة يكشف معايير مزدوجة ونفاق سياسي كبير، موضحًا أن الولايات المتحدة قامت ببناء جدار على حدودها مع المكسيك؛ لمنع هجرة الشعب المكسيكي وشعب أمريكا الوسطي إلى الولايات المتحدة، كما أنها تطالب مصر أن تقوم بفتح حدودها لدخول اللاجئين من فلسطين.

قضية فلسطين لا تحل بالتهجير

وتابع «الشاذلي»: «قضية فلسطين لا تحل بالتهجير، ولكن بالعكس تزداد تعقيدًا وتزداد تأثيرًا على الساحة الدولية لأنه الشعب الفلسطيني نفسه يرفض فكرة التهجير، وتحمل ما لا يتحمله بشر من أجل الحفاظ على أرضه، النهاردة فيه جرائم حرب ومجازر دموية تجرى على أرض غزة والضفة الغربية من أجل إكراه الفلسطينيين على ترك أرضهم، وهم صامدين على أرضهم أمام هذه الطغيان».