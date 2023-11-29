رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على التصدي لمخطط التهجير

قالت السفيرة آمال الأغا، رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن صفقة تبادل الأسرى خطوة إيجابية، مؤكدة أنها منحت الحرية للمرأة الفلسطينية التي واجهت ألوان العذاب المختلفة في سجون الاحتلال.

قطاع غزة يعاني من من دمار غير مسبوق

وأكدت أن قطاع غزة يعاني منذ يوم 7 أكتوبر من دمار غير مسبوق، وحصار شامل وسط صمت دولي مخزٍ، وتوجهت بالشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تصدى لمسألة تهجير الفلسطينيين، وثبات موقفه في مساندة القضية.

تحديات صعبة تحت القصف

وأشارت إلى أن النساء والأطفال هم أكثر من يواجهن بشكل يومي تحديات صعبة تحت القصف الذي استمر نحو 50 يوما، وأن العدوان المستمر أبرز ازدواجية معايير المجتمع الدولي الغربي تجاه حقوق الإنسان.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، ولكن هناك جهود كبيرة لحماية المرأة الفلسطينية والأطفال، لافتةً إلى أن ما تمارسه قوات الاحتلال من غطرسة وانتهاك الاتفاقيات الدولية يحتاج لوقفة دولية حقيقية.

وأشارت إلى الآلام التي تعيشها المرأة الفلسطينية يوميا مع استشهاد أطفالها وأهلها، وبالتالي لابد من مساندتها والعمل على حمايتها.