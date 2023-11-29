يضم ورشا تدريبية.. انطلاق مهرجان الزيتون في حديقة الحرية بمشاركة 50 عارضا

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، النسخة الثانية من المهرجان المصري للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار «الزيتون.. عصر جديد»، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلي وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن المهرجان يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون، ودعم منظومة التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ أجنحة المهرجان التي تضم أكثر من 50 عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون، كما تفقد معرضًا للمنتجات التقليدية والحرف اليدوية والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة «أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وتضمن المهرجان أيضًا إقامة مؤتمر علمي يعد واحدًا من أهم المؤتمرات العلمية المتخصصة في زراعات وتصنيع الزيتون وعصره، بمشاركة علماء المراكز البحثية المتخصصة وهي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى بعض أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

كما تقيم محافظة القاهرة 3 ورش تدريبية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة لتعليم الأسر بدء مشروع صغير من المنزل يعتمد على صناعة الزيتون، الأولى عن التدريب على إنتاج منتجات مبتكرة من الزيتون والاستفادة القصوى من منتجاته بالتعاون مع علماء مركز بحوث الصحراء، والثانية عن عصر الزيوت الغذائية بالتعاون مع قسم الزيوت والدهون بالمركز القومي للبحوث، والثالثة حول تصنيع زيتون المائدة بطرق علمية حديثة بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية.

وتهدف ورش التدريب إلى دعم الأسر المنتجة وتدريبها على كيفية تصنيع منتجات مبتكرة من الزيتون، وتوفير فرص عمل جديدة لها، وزيادة الوعي بأهمية صناعة الزيتون ومنتجاته.

ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام حتى يوم الأحد المقبل، ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.