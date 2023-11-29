«الأرصاد»: أجواء خريفية على كل الأنحاء.. ودرجة الحرارة الآن على القاهرة 14

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة مع بداية ساعات المساء، وبارد في ساعات الليل المتأخرة، من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، والحرارة العظمى الآن 14 درجة على القاهرة الكبرى، ولا يوجد أي توقعات بسقوط أمطار حتى مطلع الأسبوع المقبل.

لا يوجد أي توقعات بسقوط أمطار حتى مطلع الأسبوع المقبل

وأكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مؤكّدة أنَّه مع نهاية فصل الخريف خلال الأسبوعين المقبلين، سنبدأ بالشعور ببداية الأجواء الشتوية الباردة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، إذ لا يفصلنا إلا نحو 23 يومًا على بداية فصل الشتاء جغرافيا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 23 16

أكتوبر 24 15

بنهـا 23 16

دمنهور 22 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 23 16

طنطا 23 15

دمياط 21 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 24 15

السويس 23 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 26 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 27 17

طابا 22 15

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 23 15

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 24 13

السلوم 24 11

سيوة 24 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 13

قنا 26 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 26 11

أبو سمبل 26 15