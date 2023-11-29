«المؤتمر» يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، المصريين بالخارج للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 ديسمبر، لنسج ملحمة وطنية جديدة لتكون رسالة للعالم بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكدت «بدوي»، في تصريحات صحفية لها، ضرورة أن يكون المصريين بالداخل والخارج جزءًا واحدًا من صناعة المشهد، من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة، وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.

المشاركة في عملية التصويت واجب على الجميع

وأشارت أمين إعلام حزب المؤتمر، إلى أن المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تعد واجبًا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته، مضيفة أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.