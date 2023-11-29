«المؤتمر»: مصر تدعم القضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا عبر التاريخ

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مر التاريخ، سواء قيادة أو شعبا، والجميع له موقف راسخ حيال القضية، ومصر كانت ولا زالت من أوائل الدول التى دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحتضن القضية سياسيا وإنسانيا.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وتابع غنيم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به العالم 29 نوفمبر من كل عام، أنّ تحركات مصر جعلت الكثير من شعوب العالم تدرك حجم ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، الأمر الذي وضع هذه الكيانات سواق المتشدقة بنغمة حقوق الإنسان أو تلك التي تنصب نفسها متحدثا عن حقوق الإنسان في حرج شديد، بعد أن نجحت مصر في حشد رأي عام عالمي رافض للتهجير.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنّ مصر تدعم القضية الفلسطينية سياسيا وانسانيا، والشعب المصري يساند ويدعم تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوضع الراهن في غزة على حدود مصر الشرقية، ورفض الرئيس لأي انحراف بمسار القضية الفلسطينية والصراعات الصفرية وإخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم، مؤكدا حق أهل فلسطين في المقاومة وحق الدفاع عن الحياة مكفول لكل إنسان.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أنّ الدولة المصرية لم ولن تغلق معبر رفح، واستخدمت الدبلوماسية في هذا الأمر، وفتح معبر رفح بمثابة نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة وشريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى القطاع، حيث تواجه المنطقة أزمة إنسانية هائلة، بحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين العزل، وأنّ الدولة المصرية تضع على عاتقها مسؤولية القضية الفلسطينية، وهو ما تبرهن عليه الكثير من دول العالم والمؤسسات الدولية.