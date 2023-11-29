جوتيريش: ندعو إلى هدن إنسانية مطولة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام جلسة مجلس الأمن حول غزة، إن آلاف الاطفال والنساء قتلوا خلال العدوان على غزة، وأكثر من 14 ألفا قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية بغزة.

ووفق ما نقلت «قناة القاهرة الإخبارية»، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من أي عدد بأي نزاع، وأرحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة.

أوضح أنطونيو جوتيريش، أننا ندعو إلى هدن إنسانية مطولة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، ويجب حماية المدنيين وعدم استهداف مرافق الأمم المتحدة بغزة.