جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه الشديد لفقدان أرواح بمستشفيات غزة.

ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى نحو 31700، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس 13 نوفمبر نحو 11255 شهيداً، بينهم 4.630 طفل، 3.130 امرأة، و682 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفاً.

وأضافت أن أكثر من 3250 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.