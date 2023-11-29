جوتيريش: جهود الحكومة المصرية جعلت دخول المساعدات إلى غزة واقعا ملموسا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 111 موظفا بالأمم المتحدة قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، متابعا: «أعرب عن تقديري للحكومة المصرية التي جعلت دخول المساعدات إلى قطاع غزة واقعا ملموسا».

أضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في غزة، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «أهل غزة في كارثة إنسانية لا سابق لها».

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «يجب تطبيق حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ونحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في غزة».