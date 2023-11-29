أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم سماع الأغاني وإطلاق اللحية (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبد الله حول حكم حلق اللحية حرام أم حلال، والحكم الشرعي في سماع الأغاني.

اللحية مسألة فقهية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «اللحية مسألة من ضمن مسائل فقهية كثيرة للغاية حولها خلاف، والفقهاء لهم فيها ثلاثة أقوال، ففي عام 2006 قيل إن عدد المسائل الفقهية المختلف فيها يقدر بنحو 1.2 مليونًا».

وتابع: «بعض الفقهاء قالوا إنها واجبة، أي أنه يجب إطلاق اللحية، فمنهم من قال إنها يجب أن تكون طويلة وآخرون قالوا إنها يجب أن تكون قصيرة، والرأي الثاني أنها من قبل السنن الموكدة، والرأي الثالث من قبيل العادات، وعلى ذلك، فإن الأمر على السعة ما دام هناك خلاف، يختار ما يناسبه».

الحكم الشرعي لسماع الأغاني

وحول الحكم الشرعي لسماع الأغاني، فقد قال إنها كلام، والكلام إذا كان له معنى مقبول ولا يتعارض مع الآداب الشرعية فإن الاستماع إليه مقبول وجائز ولا حرج فيه إذا لم يصاحبه موسيقى، أما في حالة وجود موسيقى، فإن فقهاء كثر قالوا يجوز ولا مانع ما لم يترتب على كل ذلك إثارة غرائز وشهوات أو الدعوة إلى شيء محرم، ومن ثم، فإنه إذا تجنبنا كل هذه الأمور، فالأمر جائز لا حرج فيه.