أمين الفتوى: آراء الفقهاء الأربعة اختلفت في حكم دعاء القنوت

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة عبر قناة الناس، جاء فيه: «ما حكم دعاء القنوت والصيغة الصحيحة للدعاء وآراء الفقهاء الأربعة؟».

مذهب الأحناف ومذهب المالكية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا على مواعيد القنوت، لكنهم اتفقوا أنه مستحب، موضحا أن «الأحناف» يرون وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره، إلا في النوازل، أما المالكية فيرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر، ويستحب أن يكون قبل الركوع.

وأضاف «عبد السميع»: «أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان، ومذهب الحنابلة أن القنوت في الوتر، ولا يقنت في غيره إلا في النوازل، ويكون بعد الركوع».

صيغة دعاء القنوت المعروفة

وأشار أمين الفتوى، إلى أن صيغة دعاء القنوت المعروفة عن النبي وأغلب المذاهب، هي: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».