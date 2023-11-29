أحمد ثروت يطرح أغنية «بقينا لبعض» بعد احتفاله بعقد قرانه على لمى الشواربي

طرح المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أغنيته الجديدة «بقينا لبعض» عبر تطبيق أنغامي، بعد أن أهداها لعروسه لمى الشواربي، في حفل عقد قرانه قبل بضعة أيام.

أغنية «بقينا لبعض» لـ أحمد ثروت، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، وهندسة صوتية محمد صقر.

تتحدث أغنية «بقينا لبعض»، عن قصة حب رائعة تجمع بين أحمد ثروت ولمى الشواربي، وتعبّر عن التمسك والاستمرار في محبة بعضهما رغم كل الصعاب وذلك بعد إصابته بمرض مناعي نادر، وتميزت الأغنية بكلماتها العاطفية والتي نالت إعجاب الجمهور.

أحمد ثروت، صاحب مواهب عديدة، فهو مطرب ومخرج ومنتج، وطرح أولى أغانيه في يونيو العام الماضي، بعنوان «وجودك هيفرق»، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد إسماعيل، فقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت طرحها، كما أنه أهداها لعروسته وقتها.