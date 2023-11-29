حلمي النمنم: حل القضية الفلسطينية يبدأ من الداخل

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن العملية الأخيرة في غزة، حققت عددًا من الإيجابيات، منها التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يبدأ من فلسطين ذاتها، وليس من الخارج.

وتابع «النمنم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مصر لن تحارب خارج حدودها، مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه رسالة واضحة للجميع.

الحرب على قطاع غزة تفقد مبرراتها

ولفت إلى أن الحرب على قطاع غزة تفقد مبرراتها الآن، رغم أننا لم نصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية بين إسرائيل وحماس، لم تستهدف حماس بشكل كبير، لكنها استهدفت المدنيين، فعدد القتلى في حركة حماس في هذه الحرب، هو الأقل من بين كل الحروب التي شنت على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود مشروع وطني فلسطيني يعبر عن جميع الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة الحديث عن قطاع غزة والضفة الغربية معًا، وليس قطاع غزة فقط، لأن هذا من شانه أن يؤدي إلى إنشاء دولة غزة.