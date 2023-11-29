قبائل سيوة تعلن تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

أعلن الحاج عبد الرحمن الدميري، كبير عواقل قبائل سيوة، تأييد جميع القبائل، البالغ عددها 11 قبيلة، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

سيوة تدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

وقال «الدميري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع قبائل سيوة اجتمعت على قلب رجل واحد، ممثلين عن أهالي سيوة وعائلاتها المتفرعة منها في جميع قرى مركز ومدينة سيوة، للإعلان عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشيخ عمران كيلاني، شيخ قبيلة الظناين في سيوة، خلال حديثه لـ «الوطن» أن تأييد جميع قبائل سيوة للمرشح عبد الفتاح السيسي، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة للإنجازات التي شهدتها سيوة في عهد السيسي، والتي منها:

رصف طريق سيوة - مطروح وازدواجه بالخرسانة.

إنشاء آبار عملاقة للاستفادة من المخزون الاستراتيجي الجوفي من مياه الواحة.

تطوير منظومة الري.

حل مشكلة الصرف الزراعي.

إنشاء قناة وبرك لصرف وسحب المياه الزائدة إلى خارج الواحة.

وأوضح «كيلاني»، أن الرئيس السيسي وعد خلال زيارته السلوم واجتماعه مع شيوخ القبائل بالمحافظة، باستكمال المشروعات التنموية في سيوة، وزيارته لها بعد 6 أشهر، للوقوف على جميع المشروعات بها، والنهوض بسيوة في جميع قطاعاتها السياحية والصناعية والزراعية والتعليمية والصحية وغيرها.