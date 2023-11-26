مؤتمر شعبي حاشد لـ«مستقبل وطن» ببني سويف لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في قرية إهوه التابعة لداىرة المركز، مساء الأحد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة، لفترة رئاسية جديدة.

عرض لإنجازات الدولة المصرية على أرض بني سويف

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية على أرض بني سويف خلال السنوات العشر الأخيرة .

وناشد النائب رمضان أبو حسان، ومحمد رجب، عضوا مجلس النواب عن مركز بني سويف، الأهالي بالمشاركة فى العملية الانتخابية التي ستجرى خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تؤكد للعالم أجمع حرص الشعب المصري على اختيار رئيس الدولة الذي يحقق طموحاتهم خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وقال الكابتن توني عثمان، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة: إن ما فعله السيسي في 30 يونيو 2013 بمثابة راهن على حياته بعد تهديدات المحظورة، مشيرا إلى أن المشاركة فى الإنتخابات بمثابة رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعي الشعب المصري.

حفظ الأمن والأمان

واستشهد اللواء سامي توفيق، عضو مجلس النواب عن مركز إهناسيا، بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم، مستشهدا ببعض قرارات ومواقف الرئيس السيسي، لحفظ الأمن والترابط بين فصائل المجتمع ومنعه للوقيعة بمصر في المخططات التي تحاك بها.