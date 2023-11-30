«العدس بدل الحليب».. كيف تغلب أهالي غزة على جوع الأطفال الرضع؟ (فيديو)

على الرغم من توقف مشاهد الحرب مؤقتا، في ظل الهدنة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في الوقت الراهن، إلا أن المشاهد المؤثرة، في ظل استمرار الحصار ونقص الاحتياجات الأساسية، كانت هي الأبرز خلال الساعات الماضية.

عدم القدرة على توفير الحليب

«العدس بدل الحليب»، هكذا ظهر أحد الأطفال الرضع في قطاع غزة، وهو يتناول العدس بدلا من الحليب داخل بقايا عبوات بلاستيكية خلفتها الحرب، في ظل عدم القدرة على توفير الحليب أو حتى «الرضاعات» التي يتناولها من خلالها.

المشهد الذي نقله التليفزيون الفلسطيني، كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث كتب أحد رواد موقع «فيسبوك» تعليقا على المشهد: «أعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، فلسطين شعب الجبارين»، بينما علق آخر: «الله يحميكم وينصركم».

وضع مأساوي في غزة رغم الهدنة الإنسانية

ويعيش أطفال غزة وضع مأساوي منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا شنعاء على القطاع، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وبدأت هدنة إنسانية منذ أيام داخل قطاع غزة، بعد توصل الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لاتفاق بشأن تبادل الأسرى، مقابل الهدنة.