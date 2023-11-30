بايدن: مصممون على تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن بلاده مصممة على تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة بعد إتمام إطلاق سراح الأمريكيين قبل قليل اليوم الخميس في الصفقة السادسة للإفراج عن المحتجزين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

وتمت 6 صفقات لتبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك بعد هدنة بدأت بعد 48 يوما من القصف المتبادل، الذي استشهد فيه 15 ألف فلسطيني حتى الآن، خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

بداية الهدنة

وبدأت الهدنة الجمعة الماضية، في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، فيما وصلت الخسائر في صفوف الإسرائيليين إلى 1540 شخصا، بينهم 395 جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.