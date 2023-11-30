رضوى عاشور .. 9 سنوات على رحيل صاحبة «الطنطورية»

يمر اليوم الذكرى التاسعة على رحيل الكاتبة رضوى عاشور، صاحبة الإنتاج المنتوع بين الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي والثقافي، فضلا عن عملها الأساسي أستاذة جامعية، حيث شغلت وظيفة أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، رضوى عاشور كاتبة وأستاذة جامعية، مولودة في القاهرة عام 1946، تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة في عام 1967، وحصلت على الماجستير في الأدب عام 1972 من الجامعة نفسها، ثم الدكتوراة في الأدب من الولايات المتحدة عام 1975.

مؤلفات رضوى عاشور

نشرت رضوى عاشور أول أعمالها النقدية «الطريق إلى الخيمة الأخرى» حول التجربة الأدبية لغسان كنفاني، في عام 1977، ثم نشرت العديد من الأعمال القصصية والروائية من أبرزها رواية «الطنطورية»، نسبة إلى قرية الطنطورية الواقعة جنوب حيفا الفلسطينية، ونشرتها عن الشروق في 2010.

ومن بين أعمالها أيضا في الرواية والقصة: «الرحلة: أيام طالبة مصرية في أمريكا»، و«حَجَر دافئ»«خديجة وسوسن»، «غرناطة» - وهي الجزء الأول من ثلاثية غرناطة، و «مريمة والرحيل»- الجزآن الثاني والثالث من الثلاثية، و«أطياف»، وهو أقرب إلى السيرة الذاتية للكاتبة رضوى عاشور.

حصلت على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر منها جائزة أفضل كتاب عن الجزء الأول من ثلاثية غرناطة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 1994، و جائزة قسطنطين كفافيس الدولية للأدب في اليونان عام 2007 ، وكذلك جائزة سلطان العويس للرواية والقصة في 2012.