«الزراعة»: لا نستورد لحوما وحيوانات من بريطانيا ولا قلق من إنفلونزا الخنازير

بعد تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الخنازير في بريطانيا، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين، خاصة مع عدم وجود أي معاملات تجارية مع المملكة المتحدة، فيما يتعلق باستيراد اللحوم أو حتى الحيوانات الحية.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ تسجيل الإصابة بإنفلونزا الخنازير في بريطانيا أو أي دولة بالخارج، ولا يشكل أي تهديد على مصر، موضحًا أنّ مصر آمن تماماً من الإصابة بها لعدة أسباب وأهمها عدم وجود تربية خنازير في مصر بالقدر الذي يشكل خطورة كما هو حال في اوروبا وأسيا والأمريكتين.

وأوضح أنّ الجهات المعنية سواء الحجر البيطري والطب الوقائي في هيئة الخدمات البيطرية تتابع الوضع بشكل جيد فضلًا عن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والجهات المعنية.

القرش: لا توجد معاملات تجارية مع المملكة المتحدة

وأضاف القرش في تصريحات خاصة، لـ«الوطن» أنّه لا توجد كذلك معاملات تجارية مع المملكة المتحدة سواء باستيراد لحوم أو حيوانات حية، بعدما أعلن مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة عن أول إصابة بشرية مؤكدة بسلالة أنفلونزا الخنازير.

مرض تنفسي حاد شديد الإعياء يصيب الخنازير

فيما كشفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن طبيعة مرض إنفلونزا الخنازير مشيرة إلى أنه مرض تنفسي حاد شديد الإعياء يصيب الخنازير ويشبه واحداً أو أكثر من فيروسات أنفلونزا الخنازير من النمط A، ويتسم المرض عادةً بمعدلات مرض عالية وموت منخفضة (1%-4%).

الفيروس المسبب للمرض ينتشر بين الخنازير عن طريق الرذاذ

أوضحت أن الفيروس المسبب للمرض ينتشر بين الخنازير عن طريق الرذاذ والمخالطة المباشرة وغير المباشرة والخنازير الحاملة للمرض العديمة الأعراض، ويسجل وقوع انتشار هذا المرض بين الخنازير على مدار العام مع ارتفاع نسبة حدوثها في موسمي الخريف والشتاء في المناطق المعتدلة المناخ.