بعد ظهور إنفلونزا الخنازير في بريطانيا.. مصادر بـ«الصحة»: «مصر آمنة»

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أنّ منظومة رصد الأمراض الفيروسية في مصر تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعتمد في عملها على عدة آليات أساسية، منها الترصد لأماكن مختارة والتأكد من عدم انتشار الأمراض، عبر برنامج للاستخبارات الوبائية، بالإضافة إلى المسح الصحي، وذلك بالتزامن مع رصد أول إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الخنازير ببريطانيا.

مصر آمنة من إنفلونزا الخنازير

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أنّ مصر آمنة تماما من فيروس إنفلونزا الخنازير الذي ظهر في بريطانيا، ولم يتم تسجيل أي حالات في جميع أرجاء الجمهورية حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أنّ أنظمة رصد الأوبئة تباشر مهامها في جميع المحافظات، من خلال تتبع الفيروسات التي تظهر في أي دولة بالعالم، مشيرة إلى أنّ منظمة الصحة العالمية لم تعمم حتى الآن أي قرار بشأن تسجيل إصابات بشرية بإنفلونزا الخنازير.

الوقاية من الأمراض المعدية

وعن الحجر الصحي والإجراءات المتبعة تجاه القادمين من الخارج، أكدت المصادر أن هناك إجراءات صحية مشددة داخل الحجر الصحي بالمطارات بشكل عام، يتم تطبيقها للحفاظ على مصر خالية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

أوضحت المصادر، أنّ إنفلونزا الخنازير مرض تنفسي حاد وشديد الإعياء يصيب الخنازير بالأساس، لكن بعض أنواعه تمكنت من إصابة البشر، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي.

أعراض إنفلونزا الخنازير

وعن أعراض إنفلونزا الخنازير، أكدت المصادر أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وألم العضلات والقشعريرية، والتهاب الحلق، والسعال، وتعب في العينين.

كانت بريطانيا، أعلنت رصد أول حالة بشرية مصابة بإنفلونزا الخنازير أمس، لشخص أصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافي بشكل كامل.