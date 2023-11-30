توافد مئات الشاحنات على معبر رفح منذ صباح اليوم

قال حمادة العربي، مراسل القناة الأولى من مدينة العريش، إن زيارة رئيس البرلمان العربي لمدينة العريش مهمة للغاية، إذ تأتي في إطار تحركات دولية وإقليمية لمحاولات دعم إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كبير، ومن ضمن الجهود المبذولة هي الإطلاع على كل الإجراءات التي تجرى حتى يكون هناك رؤية واضحة للتحركات العربية على المستويات كافة.

المساعدات الإنسانية ما زالت مستمرة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن مئات من الشاحنات تتدفق على معبر رفح منذ السادسة صباحا حتى اللحظة.

توافد شحنات المساعدات على معبر رفح

وأكد تواجد الشاحنات أمام معبر رفح بصورة كثيفة، إذ تحمل المواد الغذائية والطبية والأدوية، فضلا عن شحنات الوقود، مشيرا إلى أنه يجرى إدخال 7 شحنات محملة بالوقود لقطاع غزة يوميا، منهم 3 شاحنات سولار، و4 منها محملة بغاز الطهي، وذلك طبقا لبنود الهدنة.