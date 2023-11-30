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«القاهرة الإخبارية»: وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح

كتب:

هانى حسن
09:37 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، ودخول 7 شاحنات وقود إلى القطاع عبر معبر رفح.

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بقلم هانى حسن