«القاهرة الإخبارية»: وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح كتب: هانى حسن 09:37 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023 معبر رفح أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح، ودخول 7 شاحنات وقود إلى القطاع عبر معبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محتجزو الدفعة السادسة المفرج عنهم يتلقون الرعاية الطبية في معبر رفح وصول محتجزتين روسيتين إسرائيليتين إلى الجانب المصري من معبر رفح مراسل «إكسترا نيوز»: معبر رفح يستقبل 9 مصابين من قطاع غزة فحوصات طبية على المحتجزين المفرج عنهم عند معبر رفح وصول 8 مصابين من غزة إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية بالأرقام.. تعرف على المساعدات التي دخلت إلى غزة عبر معبر رفح معبر رفح القاهرة الإخبارية قطاع غزة شاحنات وقود الهدنة الاحتلال بقلم هانى حسن