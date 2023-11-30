الكاتب الصحفي محمد علي حسن: موقف مصر يعد الأكثر شرفا منذ بداية أزمة غزة

قال محمد علي حسن، صحفي متخصص في الشؤون الدولية، إن الموقف المصري يعد الأكثر شرفا ووضوحا منذ بداية الأزمة في غزة يوم 7 أكتوبر، فمصر لم تستغل هذه الأزمة إنسانيا كما فعلتها دول أخرى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار جميع الحكومات السابقة وتحديدا حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو اعتمدت على نظرية تبني إدارة الصراع وليس التوصل لحله

موقف أمريكا تجاه الخطط الإسرائيلية للاستيطان

وأضاف «حسن»، في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ضغوطا كبيرة للغاية من الكونجرس والداخل الأمريكي، إذ أن هناك أعضاء بالكونجرس يعارضون الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن المساعدات الهائلة للاحتلال تُكبّد الخزانة الأمريكية الكثير من الأموال.

وأشار إلى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بجلسة مجلس الأمن أمس تحدثت صراحة عن أن الولايات المتحدة تُعارض جميع الخطط الإسرائيلية للاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية.

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